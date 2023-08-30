Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 12:14 |
731
0

Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком

Завтра днепряне проведут ответный матч квалификации Лиги конференций со «Спартаком» из Трнавы

30 августа 2023, 12:14 |
731
0
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
СК Днепр-1. Валерий Городов

Первая часть украинско-словацкого противостояния завершилась со счетом 1:1. Тот матч состоялся 23 августа на арене «Спартака». Судьба же путевки в групповой этап Лиги конференций решится завтра в другом словацком городе, Кошице, где в нынешнем еврокубковом сезоне принимает своих соперников «Днепр-1».

Как стало известно Sport.ua, на этот матч, как и на предыдущий, с днепровской командой отправились два наставника — исполняющий обязанности главного тренера Валерий Городов и тренер по физподготовке Евгений Барышников. Поиски нового рулевого продолжаются.

Что касается кадрового потенциала, то по сравнению с предыдущим матчем на этот раз к игре готовятся восстановившиеся после травм голкипер Евгений Волынец и полузащитник Доминго Бланко, для которого завтрашняя игра может стать десятой в еврокубках. А вот защитник Владимир Адамюк и полузащитник Максим Третьяков остаются в лазарете. Плюс не сыграют в Кошице удаленные в первом матче со «Спартаком» центрбек Эдуард Сарапий и хавбек Игорь Когут.

Матч «Днепр-1» — «Спартак» состоится 31 августа на «Кошицкой футбольной арене» вместимостью 5836 зрителей. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
В преддверии игры с Шахтером Минай дозаявит воспитанника Динамо
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
Два игрока Миная вернулись в строй
Валерий Городов Днепр-1 Спартак Трнава Днепр-1 - Спартак Трнава Лига конференций инсайд травма
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Бокс | 29 августа 2023, 20:11 23
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком

Фрэнк Уоррен настроен серьезно

ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Теннис | 30 августа 2023, 09:24 3
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open

Марина уступила на старте Открытого чемпионата США по теннису 2023

Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Футбол | 30.08.2023, 10:37
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
Футбол | 30.08.2023, 07:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Футбол | 30.08.2023, 07:35
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
28.08.2023, 15:37 25
Бокс
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 1
Теннис
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
29.08.2023, 06:09
Другие виды
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 18
Теннис
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
28.08.2023, 12:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем