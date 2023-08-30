Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком

Первая часть украинско-словацкого противостояния завершилась со счетом 1:1. Тот матч состоялся 23 августа на арене «Спартака». Судьба же путевки в групповой этап Лиги конференций решится завтра в другом словацком городе, Кошице, где в нынешнем еврокубковом сезоне принимает своих соперников «Днепр-1».

Как стало известно Sport.ua, на этот матч, как и на предыдущий, с днепровской командой отправились два наставника — исполняющий обязанности главного тренера Валерий Городов и тренер по физподготовке Евгений Барышников. Поиски нового рулевого продолжаются.

Что касается кадрового потенциала, то по сравнению с предыдущим матчем на этот раз к игре готовятся восстановившиеся после травм голкипер Евгений Волынец и полузащитник Доминго Бланко, для которого завтрашняя игра может стать десятой в еврокубках. А вот защитник Владимир Адамюк и полузащитник Максим Третьяков остаются в лазарете. Плюс не сыграют в Кошице удаленные в первом матче со «Спартаком» центрбек Эдуард Сарапий и хавбек Игорь Когут.

Матч «Днепр-1» — «Спартак» состоится 31 августа на «Кошицкой футбольной арене» вместимостью 5836 зрителей. Начало — в 21:00 по киевскому времени.