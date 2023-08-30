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Чемпионат Украины
30 августа 2023, 11:12 |
773
0

Кривенцов прибыл в расположение Зари

Новый главный тренер луганского клуба прибыл в расположение команды

30 августа 2023, 11:12 |
773
0
Кривенцов прибыл в расположение Зари
ФК Шахтер. Валерій Кривенцов.

Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов.

По информации ТаТоТаке, вчера вечером новый главный тренер луганского клуба присоединился к лагерю команды в Люблине, получив соответствующий документ от Министерства молодежи и спорта.

50-летний специалист будет наблюдать за ответным матчем Лиги Европы против «Славии» с трибун. Руководство командой остается за исполняющим обязанности главного тренера Младеном Бартуловичем.

Валерий Кривенцов ранее возглавлял «Ильичевец» и «Металлист 1925», работал ассистентом главного тренера в «Шахтере».

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Валерий Кривенцов Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Младен Бартулович Славия Прага Славия - Заря
Источник ТаТоТаке
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