Кривенцов прибыл в расположение Зари

Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов.

По информации ТаТоТаке, вчера вечером новый главный тренер луганского клуба присоединился к лагерю команды в Люблине, получив соответствующий документ от Министерства молодежи и спорта.

50-летний специалист будет наблюдать за ответным матчем Лиги Европы против «Славии» с трибун. Руководство командой остается за исполняющим обязанности главного тренера Младеном Бартуловичем.

Валерий Кривенцов ранее возглавлял «Ильичевец» и «Металлист 1925», работал ассистентом главного тренера в «Шахтере».