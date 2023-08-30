Кривенцов прибыл в расположение Зари
Новый главный тренер луганского клуба прибыл в расположение команды
Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов.
По информации ТаТоТаке, вчера вечером новый главный тренер луганского клуба присоединился к лагерю команды в Люблине, получив соответствующий документ от Министерства молодежи и спорта.
50-летний специалист будет наблюдать за ответным матчем Лиги Европы против «Славии» с трибун. Руководство командой остается за исполняющим обязанности главного тренера Младеном Бартуловичем.
Валерий Кривенцов ранее возглавлял «Ильичевец» и «Металлист 1925», работал ассистентом главного тренера в «Шахтере».
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