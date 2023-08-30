Челси проявляет интерес к ряду полузащитников

«Челси» интересны полузащитники «Барселоны» и «Арсенала».

Как сообщает Daily Mail, лондонцы рассматривают возможность приобретения Феррана Торреса, Рафиньи и Эмиля Смит-Роу.

Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино хочет усилить атакующею мощь команды и был бы не против подписания таких футболистов. Пока интерес к ним не особенно велик, но эта троица входит в число обсуждаемых кандидатур.

Рафинья провел в прошлом сезоне 36 матчей в Ла Лиге и забил 7 голов. На счету Торреса 33 игры в минувшем чемпионате Испании и 4 мяча. Смит-Роу 12 раз сыграл за «Арсенал» в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативные передачи.