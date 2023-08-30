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Англия
30 августа 2023, 10:37 | Обновлено 30 августа 2023, 11:15
362
5

Челси проявляет интерес к ряду полузащитников

Английский клуб желает усилить свою полузащиту до закрытия трансферного окна

30 августа 2023, 10:37 | Обновлено 30 августа 2023, 11:15
362
5
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
ESPN. Ферран Торрес и Рафинья

«Челси» интересны полузащитники «Барселоны» и «Арсенала».

Как сообщает Daily Mail, лондонцы рассматривают возможность приобретения Феррана Торреса, Рафиньи и Эмиля Смит-Роу.

Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино хочет усилить атакующею мощь команды и был бы не против подписания таких футболистов. Пока интерес к ним не особенно велик, но эта троица входит в число обсуждаемых кандидатур.

Рафинья провел в прошлом сезоне 36 матчей в Ла Лиге и забил 7 голов. На счету Торреса 33 игры в минувшем чемпионате Испании и 4 мяча. Смит-Роу 12 раз сыграл за «Арсенал» в АПЛ-2022/23 и отдал 2 результативные передачи.

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Барселона Арсенал Лондон Челси Ферран Торрес Рафинья Диас Эмиль Смит-Роу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Daily Mail
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Комментарии 5
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Fant24
Челси хотел обменять мудрика на человека с арсенала и тут они поняли что это якорь .только челси могли так вляпаться 
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0
Vitason
Хана Мудрыку,скоро он и в заявку на матч не будет попадать,не то что выходить на замену,не нужно лезть туда где ты не готов в первую очередь психологически!!
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0
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Олег Бундаш
у всіх трьох статистика така собі...), Челсі якраз не вистачає півзахисників на 4ий і 5ий склад ) Знову скупає пачками весь непотріб
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