Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс (США, WTA 410) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/64 финала американского мейджора Винус-старшая уступила Грет Миннен (Бельгия, WTA 97) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

US Open 2023. 1/64 финала

Грет Миннен (Бельгия) – Винус Уильмс (США) – 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Миннен сыграет против Сачии Викери.

Для Винус это самое разгромное в карьере поражение на US Open. Ранее таким было поражение от Серены Уильямс в третьем раунде в 2018 году. Тогда старшая сестра взяла всего 3 гейма.

Винус Уильямс – двукратная чемпионка US Open. Она выступала в основной сетке 24-й раз и проводила 100-й матч.