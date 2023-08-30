Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Уильямс-старшая в двух сетах уступила Грет Миннен
Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс (США, WTA 410) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В 1/64 финала американского мейджора Винус-старшая уступила Грет Миннен (Бельгия, WTA 97) в двух сетах за 1 час и 15 минут.
US Open 2023. 1/64 финала
Грет Миннен (Бельгия) – Винус Уильмс (США) – 6:1, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Миннен сыграет против Сачии Викери.
Для Винус это самое разгромное в карьере поражение на US Open. Ранее таким было поражение от Серены Уильямс в третьем раунде в 2018 году. Тогда старшая сестра взяла всего 3 гейма.
Винус Уильямс – двукратная чемпионка US Open. Она выступала в основной сетке 24-й раз и проводила 100-й матч.
Хайлайты матча:
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