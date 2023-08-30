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  4. Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
US Open
30 августа 2023, 10:41 |
1935
3

Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open

Уильямс-старшая в двух сетах уступила Грет Миннен

30 августа 2023, 10:41 |
1935
3
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс и Грет Миннен

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс (США, WTA 410) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/64 финала американского мейджора Винус-старшая уступила Грет Миннен (Бельгия, WTA 97) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

US Open 2023. 1/64 финала

Грет Миннен (Бельгия) – Винус Уильмс (США) – 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Миннен сыграет против Сачии Викери.

Для Винус это самое разгромное в карьере поражение на US Open. Ранее таким было поражение от Серены Уильямс в третьем раунде в 2018 году. Тогда старшая сестра взяла всего 3 гейма.

Винус Уильямс – двукратная чемпионка US Open. Она выступала в основной сетке 24-й раз и проводила 100-й матч.

Хайлайты матча:

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Грет Миннен Винус Уильямс US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitason
Зачем позориться,иди себе и отдыхай,ты себе достаточно заработала,для отдыха и безбедной жизни, твое время давно ушло,прими это и уйди с тенниса!! 
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+2
Cruyff
Коли немає відчуття власної пенсії, або дуже потрібні гроші
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+1
PETP0
Цікаво, навіщо це їй? Що вона і кому намагається довести?
Ответить
+1
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