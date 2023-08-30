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US Open
30 августа 2023, 09:05 | Обновлено 30 августа 2023, 10:02
318
0

Начал защиту титула. Алькарас за 1 час выиграл стартовый матч на US Open

Доминик Кепфер снялся с поединка в середине второго сета

30 августа 2023, 09:05 | Обновлено 30 августа 2023, 10:02
318
0
Начал защиту титула. Алькарас за 1 час выиграл стартовый матч на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно на стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/64 финала соревнований Карлитос обыграл Доминика Кепфера (Германия, ATP 75). Испанец выиграл первый сет, а в середине второй партии немец снялся с поединка. Игра продлилась 1 час.

US Open 2023. 1/64 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Доминик Кепфер (Германия) – 6:2, 3:2, RET., Кепфер

Это была первая встреча теннисистов.

Во втором раунде американского мейджора Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом.

Отметим, что в 2022 году Карлос выиграл титул на US Open.

Хайлайты матча:

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Доминик Кепфер Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2023
Источник Sport.ua
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