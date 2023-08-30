Начал защиту титула. Алькарас за 1 час выиграл стартовый матч на US Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно на стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/64 финала соревнований Карлитос обыграл Доминика Кепфера (Германия, ATP 75). Испанец выиграл первый сет, а в середине второй партии немец снялся с поединка. Игра продлилась 1 час.

US Open 2023. 1/64 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Доминик Кепфер (Германия) – 6:2, 3:2, RET., Кепфер

Это была первая встреча теннисистов.

Во втором раунде американского мейджора Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом.

Отметим, что в 2022 году Карлос выиграл титул на US Open.