Начал защиту титула. Алькарас за 1 час выиграл стартовый матч на US Open
Доминик Кепфер снялся с поединка в середине второго сета
Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно на стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В 1/64 финала соревнований Карлитос обыграл Доминика Кепфера (Германия, ATP 75). Испанец выиграл первый сет, а в середине второй партии немец снялся с поединка. Игра продлилась 1 час.
US Open 2023. 1/64 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Доминик Кепфер (Германия) – 6:2, 3:2, RET., Кепфер
Это была первая встреча теннисистов.
Во втором раунде американского мейджора Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом.
Отметим, что в 2022 году Карлос выиграл титул на US Open.
Хайлайты матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шокирующий обмен не состоится, «Арсенал» отказал
Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко