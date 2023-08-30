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US Open
30 августа 2023, 08:46 | Обновлено 30 августа 2023, 09:26
967
1

Разложил карты Таро. Монфис успешно стартовал на USO и вышел на 8-ю ракетку

Гаэль в четырех сетах переиграл Таро Даниэля

30 августа 2023, 08:46 | Обновлено 30 августа 2023, 09:26
967
1
Разложил карты Таро. Монфис успешно стартовал на USO и вышел на 8-ю ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 162) успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/64 финала американского мейджора муж Элины Свитолиной в четырех сетах обыграл представителя Японии Таро Даниэля (АТР 95) за 3 часа и 13 минут.

US Open 2023. 1/64 финала

Таро Даниэль (Япония) [Q] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 4:6, 2:6, 6:7 (4:7)

Это была вторая встреча теннисистов. В 2019 году Монфис выиграл у японца в трех сетах на старте Ролан Гаррос.

Во втором раунде USO Гаэль сыграет против 8-й ракетки мира Андрея Рублева.

Хайлайты матча:

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Таро Даниэль Гаэль Монфис US Open 2023
Источник Sport.ua
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Nostradamus
Виграв Монфіс, Алькарас і Ваврінка це чудово) але ж матч дня був у Молчана з Дімітровим, а про це ані слова( та і Хуркач камбек потужний зробив... 
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