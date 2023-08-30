Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в матче первого круга US Open-2023 обыграл японца Йосихито Нисиока – 7:6 (7:5), 6:2, 6:4.

Вавринка добился победы в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Он стал самым возрастным победителем матча на Открытом чемпионате США, начиная с 1992 года, когда победил Джимми Коннорс, когда ему было 40 лет.

Во втором круге US Open-2023 Вавринка сыграет с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.