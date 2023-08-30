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US Open
30 августа 2023, 08:31 | Обновлено 30 августа 2023, 08:59
915
0

Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open

Стэн стал исторической личностью для Открытого чемпионата США

30 августа 2023, 08:31 | Обновлено 30 августа 2023, 08:59
915
0
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в матче первого круга US Open-2023 обыграл японца Йосихито Нисиока – 7:6 (7:5), 6:2, 6:4.

Вавринка добился победы в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Он стал самым возрастным победителем матча на Открытом чемпионате США, начиная с 1992 года, когда победил Джимми Коннорс, когда ему было 40 лет.

Во втором круге US Open-2023 Вавринка сыграет с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.

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Стэн Вавринка US Open US Open 2023 Йосихито Нисиока Томас Мартин Этчеверри
Источник ATP Tour
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