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US Open
30 августа 2023, 08:31 |
701
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа

В среду на корты Нью-Йорка выйдут три украинки

30 августа 2023, 08:31 |
701
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа на Открытом чемпионате США по теннису стартуют матчи первого раунда парного и смешанного разрядов.

В среду на корты Нью-Йорка выйдут три представительницы Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Людмила Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый раунд парного разряда

Корт №8. Второй запуск (19:30*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Корт №9. Пятый запуск (00:00*)
Людмила Киченок / Ян Зелински – Ян Чжаоюсюань / Кевин Кравиц

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Ян Зелински Ян Чжаосюань Кевин Кравиц Людмила Киченок Ангелина Калинина Марта Костюк Ирина-Камелия Бегу Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
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