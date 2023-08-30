Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа

30 августа на Открытом чемпионате США по теннису стартуют матчи первого раунда парного и смешанного разрядов.

В среду на корты Нью-Йорка выйдут три представительницы Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Людмила Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый раунд парного разряда



Корт №8. Второй запуск (19:30*)

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Корт №9. Пятый запуск (00:00*)

Людмила Киченок / Ян Зелински – Ян Чжаоюсюань / Кевин Кравиц

*ориентировочное время начала матча

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