Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа
В среду на корты Нью-Йорка выйдут три украинки
30 августа на Открытом чемпионате США по теннису стартуют матчи первого раунда парного и смешанного разрядов.
В среду на корты Нью-Йорка выйдут три представительницы Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Людмила Киченок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Первый раунд парного разряда
Корт №8. Второй запуск (19:30*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
Корт №9. Пятый запуск (00:00*)
Людмила Киченок / Ян Зелински – Ян Чжаоюсюань / Кевин Кравиц
*ориентировочное время начала матча
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