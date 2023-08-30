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30 августа 2023, 07:40 | Обновлено 30 августа 2023, 07:58
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа

Важные события во всех видах спорта

30 августа 2023, 07:40 | Обновлено 30 августа 2023, 07:58
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Челси – Уимблдон

Favbet 1.10 – 9.70 – 25.00

22:00 АЕК – Антверпен

Favbet 1.80 – 3.64 – 4.48

22:00 Копенгаген – Ракув

Favbet 1.64 – 3.95 – 5.30

22:00 ПСВ – Рейнджерс

Favbet 1.49 – 4.60 – 6.05

22:00 Донкастер – Эвертон

Favbet 8.00 – 5.00 – 1.38

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Источник Sport.ua
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