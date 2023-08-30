Другие новости30 августа 2023, 07:40 | Обновлено 30 августа 2023, 07:58
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
Важные события во всех видах спорта
30 августа 2023, 07:40 | Обновлено 30 августа 2023, 07:58
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В среду, 30 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Челси – Уимблдон
22:00 АЕК – Антверпен
22:00 Копенгаген – Ракув
22:00 ПСВ – Рейнджерс
22:00 Донкастер – Эвертон
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