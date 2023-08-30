Гриффин обыграл ВИТ в финале чемпионата Украины по пляжному футболу

В Киеве на «Гидропарк-Арене» 27 августа прошел финальный поединок юбилейного 20-го чемпионата Украины по пляжному футболу.

Команда «Гриффин» завоевала второе чемпионство в истории, первое было выиграно в 2016 году. По итогам бескомпромиссного противостояния команда Евгения Вареницы обыграла действующих чемпионов из ВИТ со счетом 3:1.

По итогам соревнований наставник «Гриффина» Евгений Вареница получил приз как лучший тренер чемпионата, а также был награжден специальным орденом Украинской ассоциации футбола «Легенда футбола Украины», который вручил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Форвард Гриффина Дмитрий Войтенко получил призы как лучший бомбардир (11 голов) и лучший игрок чемпионата 2023 (MVP). Приз лучшему голкиперу достался Александру Пославскому (ВИТ), а приз «Легенда пляжного футбола» от АПФУ – легендарному Виталию Сидоренко.