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Пляжный футбол
30 августа 2023, 04:57 | Обновлено 30 августа 2023, 05:20
165
0

Гриффин обыграл ВИТ в финале чемпионата Украины по пляжному футболу

Наставник «Гриффина» Евгений Вареница получил приз как лучший тренер

30 августа 2023, 04:57 | Обновлено 30 августа 2023, 05:20
165
0
Гриффин обыграл ВИТ в финале чемпионата Украины по пляжному футболу
АПФУ

В Киеве на «Гидропарк-Арене» 27 августа прошел финальный поединок юбилейного 20-го чемпионата Украины по пляжному футболу.

Команда «Гриффин» завоевала второе чемпионство в истории, первое было выиграно в 2016 году. По итогам бескомпромиссного противостояния команда Евгения Вареницы обыграла действующих чемпионов из ВИТ со счетом 3:1.

По итогам соревнований наставник «Гриффина» Евгений Вареница получил приз как лучший тренер чемпионата, а также был награжден специальным орденом Украинской ассоциации футбола «Легенда футбола Украины», который вручил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Форвард Гриффина Дмитрий Войтенко получил призы как лучший бомбардир (11 голов) и лучший игрок чемпионата 2023 (MVP). Приз лучшему голкиперу достался Александру Пославскому (ВИТ), а приз «Легенда пляжного футбола» от АПФУ – легендарному Виталию Сидоренко.

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Гриффин Киев Евгений Вареница чемпионат Украины по пляжному футболу Дмитрий Войтенко Александр Пославский Виталий Сидоренко ВИТ Киев пляжный футбол
Источник Украинская ассоциация футбола
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