Другие новости30 августа 2023, 04:19 | Обновлено 30 августа 2023, 04:45
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Михайличенко помог Динамо Загреб выиграть принципиальный матч перед ЛЕ
Столичная команда в чемпионате Хорватии обыграла Риеку
30 августа 2023, 04:19 | Обновлено 30 августа 2023, 04:45
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В матче 6-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» дома обыграло принципиальных соперников из «Риеки».
Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на замену на 76-й минуте и помог хозяевам одержать победу со счетом 2:1.
Имея в активе 7 очков, команда украинца идет 4-й в турнирной таблице чемпионата Хорватии.
Динамо Загреб теперь 31 августа ждет ответный матч Лиги Европы против Спарты из Праги (первая игра – 3:1).
Чемпионат Хорватии. Турнирная таблица
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