Михайличенко помог Динамо Загреб выиграть принципиальный матч перед ЛЕ

В матче 6-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» дома обыграло принципиальных соперников из «Риеки».

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на замену на 76-й минуте и помог хозяевам одержать победу со счетом 2:1.

Имея в активе 7 очков, команда украинца идет 4-й в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

Динамо Загреб теперь 31 августа ждет ответный матч Лиги Европы против Спарты из Праги (первая игра – 3:1).

Чемпионат Хорватии. Турнирная таблица