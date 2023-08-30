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30 августа 2023, 04:19 | Обновлено 30 августа 2023, 04:45
65
0

Михайличенко помог Динамо Загреб выиграть принципиальный матч перед ЛЕ

Столичная команда в чемпионате Хорватии обыграла Риеку

30 августа 2023, 04:19 | Обновлено 30 августа 2023, 04:45
65
0
Михайличенко помог Динамо Загреб выиграть принципиальный матч перед ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Петкович и Михайличенко

В матче 6-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» дома обыграло принципиальных соперников из «Риеки».

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на замену на 76-й минуте и помог хозяевам одержать победу со счетом 2:1.

Имея в активе 7 очков, команда украинца идет 4-й в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

Динамо Загреб теперь 31 августа ждет ответный матч Лиги Европы против Спарты из Праги (первая игра – 3:1).

Чемпионат Хорватии. Турнирная таблица

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Богдан Михайличенко Динамо Загреб Риека чемпионат Хорватии по футболу Лига Европы Спарта Прага
Источник Sport.ua
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