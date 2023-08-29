Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Прикарпатья ХОМА: «Давила безвыигрышная серия из четырех матчей»
Украина. Первая лига
29 августа 2023, 23:28 | Обновлено 30 августа 2023, 00:36
120
0

Нападающий Прикарпатья ХОМА: «Давила безвыигрышная серия из четырех матчей»

Одним из главных героев 5-го тура Первой лиги стал 21-летний форвард «Прикарпатье» Андрей Хома

29 августа 2023, 23:28 | Обновлено 30 августа 2023, 00:36
120
0
Нападающий Прикарпатья ХОМА: «Давила безвыигрышная серия из четырех матчей»

В матче с Хустом (7:0) 9-й номер ивано-франковской команды записал на свой счет первый хет-трик в профессиональной карьере. А еще именно на Хоме голкипер гостей Рябенко заработал удаление в первом тайме.

— Победа вряд ли, а вот результат матча соседей по турнирной таблице наверняка удивил многих...

— Мы прекрасно понимали, что это за команда, потому очень ответственно готовились к игре. Просматривали предыдущие матчи "Хуста", изучали сильные и слабые стороны соперника и настраивались только на победу. В психологическом плане немного давила безвыигрышная серия из четырех матчей, поэтому очень рады, что прервали ее и наконец завоевали три очка.

— Ты в матче с Хустом оформил свой первый хет-трик на профессиональном уровне. Доволен своей игрой?

– Однозначно, что доволен. Но на этом не нужно останавливаться, нужно продолжать в том же духе. Впереди много матчей, в которой команде тоже нужны очки.

— С учетом всех реалий, какие задачи ставятся перед «Прикарпатье» в этом сезоне?

— Задача — как можно выше. Должны выходить на каждую игру и пытаться одержать победу.

— Впереди команды снова домашняя игра, но соперником уже будет один из лидеров — бузовская «Нива». Зацепиться за очки реально?

— Конечно, понимаем, что «Нива» очень серьезный соперник, достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Но будем настраиваться только на победу и постараемся показать хороший футбол.

Андрей Хома дебютировал в составе «Прикарпатья» в августе 2019 года в кубковом поединке с МФК «Николаев» (1:5). В общей сложности на профессиональном уровне нападающий провел 51 матч и забил 10 мячей. Пока с 4 голами игрок «Прикарпатья» возглавляет гонку бомбардиров Первой лиги в группе А.

После пяти туров перволигового турнира «Прикарпатье» с четырьмя очками занимает шестое место в своей группе.

В воскресенье, 3 сентября, команда родного края сыграет дома с Нивой из Бузовой. Начало матча - в 15:00.

По теме:
Диназ распрощался с защитником и пригласил бразильца из Колоса
Вице-президент Ворсклы: «Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ»
Судьбу поединка Скала 1911 – Васт решит КДК
Прикарпатье Ивано-Франковск инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Футбол | 29 августа 2023, 23:07 0
Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии

Криштиану в первом тайме забил два гола с пенальти и сделал голевую передачу

Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 29 августа 2023, 08:44 1
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком

Британский промоутер – о поступке соотечественника

Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Теннис | 29.08.2023, 23:00
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Бокс | 29.08.2023, 11:18
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Футбол | 29.08.2023, 08:00
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
28.08.2023, 23:35
Волейбол
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 3
Футбол
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
28.08.2023, 12:25
Футбол
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
28.08.2023, 15:37 25
Бокс
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
28.08.2023, 00:20
Волейбол
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 17
Теннис
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем