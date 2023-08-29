Нападающий Прикарпатья ХОМА: «Давила безвыигрышная серия из четырех матчей»

В матче с Хустом (7:0) 9-й номер ивано-франковской команды записал на свой счет первый хет-трик в профессиональной карьере. А еще именно на Хоме голкипер гостей Рябенко заработал удаление в первом тайме.

— Победа вряд ли, а вот результат матча соседей по турнирной таблице наверняка удивил многих...

— Мы прекрасно понимали, что это за команда, потому очень ответственно готовились к игре. Просматривали предыдущие матчи "Хуста", изучали сильные и слабые стороны соперника и настраивались только на победу. В психологическом плане немного давила безвыигрышная серия из четырех матчей, поэтому очень рады, что прервали ее и наконец завоевали три очка.

— Ты в матче с Хустом оформил свой первый хет-трик на профессиональном уровне. Доволен своей игрой?

– Однозначно, что доволен. Но на этом не нужно останавливаться, нужно продолжать в том же духе. Впереди много матчей, в которой команде тоже нужны очки.

— С учетом всех реалий, какие задачи ставятся перед «Прикарпатье» в этом сезоне?

— Задача — как можно выше. Должны выходить на каждую игру и пытаться одержать победу.

— Впереди команды снова домашняя игра, но соперником уже будет один из лидеров — бузовская «Нива». Зацепиться за очки реально?

— Конечно, понимаем, что «Нива» очень серьезный соперник, достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Но будем настраиваться только на победу и постараемся показать хороший футбол.

Андрей Хома дебютировал в составе «Прикарпатья» в августе 2019 года в кубковом поединке с МФК «Николаев» (1:5). В общей сложности на профессиональном уровне нападающий провел 51 матч и забил 10 мячей. Пока с 4 голами игрок «Прикарпатья» возглавляет гонку бомбардиров Первой лиги в группе А.

После пяти туров перволигового турнира «Прикарпатье» с четырьмя очками занимает шестое место в своей группе.

В воскресенье, 3 сентября, команда родного края сыграет дома с Нивой из Бузовой. Начало матча - в 15:00.