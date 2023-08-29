Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»

30-летний английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн заявил о желании поиграть еще 7-8 лет на высшем уровне.

«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет.

Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов в солидном возрасте», – сказал форвард «Баварии».

Кейн перешёл в «Баварию» этим летом из английского «Тоттенхэма». За его трансфер мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро.