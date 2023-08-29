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  4. Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»
Германия
29 августа 2023, 22:58 | Обновлено 29 августа 2023, 22:59
69
1

Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»

Английский форвард готов еще много лет радовать болельщиков своими голами

29 августа 2023, 22:58 | Обновлено 29 августа 2023, 22:59
69
1
Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30-летний английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн заявил о желании поиграть еще 7-8 лет на высшем уровне.

«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет.

Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов в солидном возрасте», – сказал форвард «Баварии».

Кейн перешёл в «Баварию» этим летом из английского «Тоттенхэма». За его трансфер мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро.

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Источник Twitter
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pol-55
В нього так і буде,якщо тяжко не травмується.
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