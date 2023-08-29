Диназ распрощался с защитником и пригласил бразильца из Колоса

Как стало известно Sport.ua, перволиговую команду из Вышгорода покинул защитник Даниил Басовский, который в этом сезоне провел в ее составе лишь один поединок.

На эту позицию пригласили бразильца Гильерме, ранее защищавшего цвета второго винницкой «Нивы». Он будет играть на правах аренды, потому что принадлежит «Колосу».

По информации нашего источника, перед закрытием трансферного «окна» тренерский штаб «Диназа» сосредоточился на укреплении, прежде всего, защитного звена, потому что именно из-за грубых ошибок в обороне подопечные Александра Головко не досчитались очков в стартовых турах и находятся среди аутсайдеров.