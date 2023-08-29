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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 22:11 |
671
0

Вице-президент Ворсклы: «Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ

Олег Лысак высказался о телепуле

29 августа 2023, 22:11 |
671
0
Вице-президент Ворсклы: «Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ
ФК Шахтер

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак недоволен тем, что на базе канала «Руха» ряд клубов сейчас транслируют свои матчи чемпионата Украины, называя это УПЛ ТВ, хотя все кубы лиги не давали на это разрешение.

«Также хотел бы высказаться и о телепуле, поскольку участники соревнований чувствуют неуважение со стороны одного из клубов в связи с созданием «УПЛ ТВ» без ведома всех остальных. Хотите транслироваться на отдельной площадке – транслируйтесь, но не надо называть это «УПЛ ТВ». Поэтому считаю некорректным использование бренда «УПЛ ТВ» в интересах одного клуба и без согласования с другими».

«Почему-то они считают, что могут так поступать. Как минимум, это говорит о том, что развивать сотрудничество в этом направлении с ними не стоит», – сказал Лысак.

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Ворскла Полтава Олег Лысак УПЛ-ТВ телевидение инсайд
Источник Sport.ua
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