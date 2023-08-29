Вест Хэм не будет покупать Магуайра у Манчестер Юнайтед
Запросы «Манчестер Юнайтед» слишком велики для «Вест Хэма»
Лондонский «Вест Хэм» не будет покупать центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Финансовые требования «Манчестер Юнайтед» по трансферу 30-летнего защитника слишком велики для «Вест Хэма» и потому лондонцы вышли из переговоров и исключили Магуайра из своего списка трансферных целей.
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не играл, а за прошлый сезон сыграл 25 матчей и сделал одну результативную передачу.
ℹ️ @WestHam withdraws from the #Maguire poker. Too expensive. #MUFC #WHUFC @SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/NUIAJHPLFl— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 29, 2023
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