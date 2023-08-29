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  4. Вест Хэм не будет покупать Магуайра у Манчестер Юнайтед
Англия
29 августа 2023, 22:02 |
235
0

Вест Хэм не будет покупать Магуайра у Манчестер Юнайтед

Запросы «Манчестер Юнайтед» слишком велики для «Вест Хэма»

29 августа 2023, 22:02 |
235
0
Вест Хэм не будет покупать Магуайра у Манчестер Юнайтед
Twitter (Фабрицио Романо). Гарри Магуайр

Лондонский «Вест Хэм» не будет покупать центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Финансовые требования «Манчестер Юнайтед» по трансферу 30-летнего защитника слишком велики для «Вест Хэма» и потому лондонцы вышли из переговоров и исключили Магуайра из своего списка трансферных целей.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не играл, а за прошлый сезон сыграл 25 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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