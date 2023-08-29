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  4. Барселона подписала с молодым талантом контракт с клаусулой в 400 миллионов
Испания
29 августа 2023, 21:36 |
962
0

Барселона подписала с молодым талантом контракт с клаусулой в 400 миллионов

«Барселона» продлила контракт с хавбеком Фермином Лопесом

29 августа 2023, 21:36 |
962
0
Барселона подписала с молодым талантом контракт с клаусулой в 400 миллионов
ФК Барселона. Фермин Лопес

Испанская «Барселона» подписала новый контракт с молодым полузащитником Фермином Лопесом.

Новое соглашение «Барселоны» с 20-летним Лопесом рассчитано на четыре сезона, до 20 июня 2027 года, и предусматривает клаусулу в размере 400 миллионов евро.

Фермин Лопес — воспитанник системы «Барселоны». За первую команду клуба полузащитник дебютировал 27 августа в выездном матче Ла Лиги против «Вильярреала», который каталонский клуб выиграл со счетом 4:3.

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Источник ФК Барселона
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