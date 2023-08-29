Барселона подписала с молодым талантом контракт с клаусулой в 400 миллионов

Испанская «Барселона» подписала новый контракт с молодым полузащитником Фермином Лопесом.

Новое соглашение «Барселоны» с 20-летним Лопесом рассчитано на четыре сезона, до 20 июня 2027 года, и предусматривает клаусулу в размере 400 миллионов евро.

Фермин Лопес — воспитанник системы «Барселоны». За первую команду клуба полузащитник дебютировал 27 августа в выездном матче Ла Лиги против «Вильярреала», который каталонский клуб выиграл со счетом 4:3.