Испания29 августа 2023, 21:36 |
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Барселона подписала с молодым талантом контракт с клаусулой в 400 миллионов
«Барселона» продлила контракт с хавбеком Фермином Лопесом
29 августа 2023, 21:36 |
962
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Испанская «Барселона» подписала новый контракт с молодым полузащитником Фермином Лопесом.
Новое соглашение «Барселоны» с 20-летним Лопесом рассчитано на четыре сезона, до 20 июня 2027 года, и предусматривает клаусулу в размере 400 миллионов евро.
Фермин Лопес — воспитанник системы «Барселоны». За первую команду клуба полузащитник дебютировал 27 августа в выездном матче Ла Лиги против «Вильярреала», который каталонский клуб выиграл со счетом 4:3.
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