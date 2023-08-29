Ярмолюк выйдет в основе Брентфорда, Кухаревич – в запасе Суонси

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк получил шанс выйти в основном составе команды на матч Кубка английской лиги против Ньюпорт Каунти».

Д ля 19-летнего Ярмолюка это будет первый выход на поле в нынешнем сезоне. Ранее игрок несколько раз был в заявке команды на матчи АПЛ.

Кроме того, сегодня в матче Кубка лиги может сыграть форвард «Суонси» Николай Кухаревич, который начнет матч против «Борнмута» в запасе.