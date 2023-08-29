Англия29 августа 2023, 21:25 | Обновлено 29 августа 2023, 21:30
263
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Ярмолюк выйдет в основе Брентфорда, Кухаревич – в запасе Суонси
Матчи Кубка английской Лиги
29 августа 2023, 21:25 | Обновлено 29 августа 2023, 21:30
263
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Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк получил шанс выйти в основном составе команды на матч Кубка английской лиги против Ньюпорт Каунти».
Д ля 19-летнего Ярмолюка это будет первый выход на поле в нынешнем сезоне. Ранее игрок несколько раз был в заявке команды на матчи АПЛ.
Кроме того, сегодня в матче Кубка лиги может сыграть форвард «Суонси» Николай Кухаревич, который начнет матч против «Борнмута» в запасе.
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