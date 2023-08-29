Журналист: «У Динамо и Днепра-1 нет столько денег, как у Шахтера»

Футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганик сравнил трансферную политику грандов украинского футбола – киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и «Днепра-1».

Журналист считает, что «Динамо» и «Днепр-1» не подписывают новичков в таком количестве, как «Шахтер», из-за максимально банальной вещи – нехватки средств у владельцев этих клубов:

«Главная причина – нет денег. Очень много денег «Динамо» и «Днепр-1» было потрачено в прошлом сезоне на переезды и другие моменты, а доходов этого сезона у них было не так много».

Журналист предполагает, что финансы «горняков», которые клуб тратит на новичков, в основном берутся из гарантированного дохода от участия в Лиге чемпионов:

«Шахтер» завоевал первое место и напрямую попал в Лигу чемпионов, гарантировав себе 40 миллионов. Часть этих денег «Шахтер» имеет возможность тратить на трансферы. Если бы сегодня «Динамо» или «Днепр-1» были на месте донецкого «Шахтера», то их боссы могли бы позволить себе усиление, не считая каждый евроцент.

Я уверен, если бы «Динамо» и «Днепр-1» попали в Лигу чемпионов, то они также рассчитывали на эти деньги и позволяли себе более дорогие трансферы. Сейчас они вынуждены довольствоваться тем, что есть».

