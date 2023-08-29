Англия29 августа 2023, 21:11 |
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Челси начал переговоры об уходе защитника
Кукурелья переходит в МЮ
29 августа 2023, 21:11 |
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По информации британских СМИ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по левому защитнику Марку Кукурелье, который не нужен тренеру Синих Маурисио Почеттино.
Сообщается, что МЮ арендует игрока до конца нынешнего сезона. Ориентировочная сумма сделки составляет два миллиона фунтов.
МЮ начал поиски игрока на левый край обороны после травм Люка Шоу и Тайрела Маласии.
Кукурелья в нынешнем сезоне на поле еще не выходил.
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