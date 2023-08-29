Артем ШАБАНОВ: «Усик в Полесье? Посмотрим, он боксер, а не футболист»

Защитник «Полесья» Артем Шабанов пока не уверен, что боксер Александр Усик, который будет тренироваться с командой, сможет принести пользу на поле.

«Усик в «Полесье» – это круто? Пока не знаю, посмотрим. Он боксер, а не футболист», — сказал Шабанов.

Усик должен присоединиться к команде в ближайшее время.