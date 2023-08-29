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  4. Артем ШАБАНОВ: «Усик в Полесье? Посмотрим, он боксер, а не футболист»
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 20:49 |
477
0

Артем ШАБАНОВ: «Усик в Полесье? Посмотрим, он боксер, а не футболист»

Что Усик покажет на поле

29 августа 2023, 20:49 |
477
0
Артем ШАБАНОВ: «Усик в Полесье? Посмотрим, он боксер, а не футболист»
Полесье. Александр Усик

Защитник «Полесья» Артем Шабанов пока не уверен, что боксер Александр Усик, который будет тренироваться с командой, сможет принести пользу на поле.

«Усик в «Полесье» – это круто? Пока не знаю, посмотрим. Он боксер, а не футболист», — сказал Шабанов.

Усик должен присоединиться к команде в ближайшее время.

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Александр Усик Артем Шабанов Полесье Житомир
Источник Sportarena
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