Украина. Премьер лига29 августа 2023, 20:49 |
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Артем ШАБАНОВ: «Усик в Полесье? Посмотрим, он боксер, а не футболист»
Что Усик покажет на поле
29 августа 2023, 20:49 |
477
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Защитник «Полесья» Артем Шабанов пока не уверен, что боксер Александр Усик, который будет тренироваться с командой, сможет принести пользу на поле.
«Усик в «Полесье» – это круто? Пока не знаю, посмотрим. Он боксер, а не футболист», — сказал Шабанов.
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