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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 20:47 | Обновлено 29 августа 2023, 20:48
524
0

Денис Гармаш проходит медосмотр для Осиека

Игрок еще ближе к переезду в Хорватию

29 августа 2023, 20:47 | Обновлено 29 августа 2023, 20:48
524
0
Денис Гармаш проходит медосмотр для Осиека
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

33-летний полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш близок к трансферу в хорватский «Осиек».

Как сообщает хорватский источник Bijelo-plava birtija, полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш сегодня в Хорватии уже проходит завершающую стадию перехода – медицинское освидетельствование.

Украинец уже согласовал детали личного соглашения и после прошедшего медосмотра будет официально объявлено о подписании контракта.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, отличившись всего 1 голом и 1 ассистом.

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Денис Гармаш Динамо Киев трансферы УПЛ Осиек чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Хорватии по футболу
Источник Instagram
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