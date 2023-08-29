Украина. Премьер лига29 августа 2023, 20:47 | Обновлено 29 августа 2023, 20:48
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Денис Гармаш проходит медосмотр для Осиека
Игрок еще ближе к переезду в Хорватию
29 августа 2023, 20:47 | Обновлено 29 августа 2023, 20:48
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33-летний полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш близок к трансферу в хорватский «Осиек».
Как сообщает хорватский источник Bijelo-plava birtija, полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш сегодня в Хорватии уже проходит завершающую стадию перехода – медицинское освидетельствование.
Украинец уже согласовал детали личного соглашения и после прошедшего медосмотра будет официально объявлено о подписании контракта.
В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, отличившись всего 1 голом и 1 ассистом.
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