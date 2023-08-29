Денис Гармаш проходит медосмотр для Осиека

33-летний полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш близок к трансферу в хорватский «Осиек».

Как сообщает хорватский источник Bijelo-plava birtija, полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш сегодня в Хорватии уже проходит завершающую стадию перехода – медицинское освидетельствование.

Украинец уже согласовал детали личного соглашения и после прошедшего медосмотра будет официально объявлено о подписании контракта.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, отличившись всего 1 голом и 1 ассистом.