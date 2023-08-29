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Аргентина
29 августа 2023, 20:26 | Обновлено 29 августа 2023, 20:47
334
0

Четверо на одного не помогли. Эффектный гол в матче Кубка лиги Аргентины

Хуан Пабло Альварес из «Банфилда» завершил красивую комбинацию

29 августа 2023, 20:26 | Обновлено 29 августа 2023, 20:47
334
0
Четверо на одного не помогли. Эффектный гол в матче Кубка лиги Аргентины
ФК Банфилд. Хуан Пабло Альварес и Себастьян Соса

Эффектный гол забил «Банфилд» из Ломас де Самора в матче второго тура группового этапа Кубка Профессиональной лиги Аргентины-2023 против «Росарио Сентраль».

На 70-й минуте после длинной диагонали с правого фланга защиты и небольшой комбинации Хуан Пабло Альварес с мячом вошел в штрафную площадку и в окружении четырех защитников смог точно пробить мимо вратаря «Росарио» Хорхе Броуна, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

В итоге матч завершился победой «Банфилда» со счетом 3:0.

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Банфилд Хуан Пабло Альварес Кубок Профессиональной лиги Аргентины Росарио Сентраль видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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