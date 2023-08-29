Четверо на одного не помогли. Эффектный гол в матче Кубка лиги Аргентины

Эффектный гол забил «Банфилд» из Ломас де Самора в матче второго тура группового этапа Кубка Профессиональной лиги Аргентины-2023 против «Росарио Сентраль».

На 70-й минуте после длинной диагонали с правого фланга защиты и небольшой комбинации Хуан Пабло Альварес с мячом вошел в штрафную площадку и в окружении четырех защитников смог точно пробить мимо вратаря «Росарио» Хорхе Броуна, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

В итоге матч завершился победой «Банфилда» со счетом 3:0.