Четверо на одного не помогли. Эффектный гол в матче Кубка лиги Аргентины
Хуан Пабло Альварес из «Банфилда» завершил красивую комбинацию
Эффектный гол забил «Банфилд» из Ломас де Самора в матче второго тура группового этапа Кубка Профессиональной лиги Аргентины-2023 против «Росарио Сентраль».
На 70-й минуте после длинной диагонали с правого фланга защиты и небольшой комбинации Хуан Пабло Альварес с мячом вошел в штрафную площадку и в окружении четырех защитников смог точно пробить мимо вратаря «Росарио» Хорхе Броуна, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
В итоге матч завершился победой «Банфилда» со счетом 3:0.
En el complemento, Juan Pablo Álvarez aumentó el marcador con una gran acción personal. #Banfield se ponía 2-0. pic.twitter.com/qbVTXiPzPD— Banfieldmania (@Banfieldmaniaok) August 29, 2023
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