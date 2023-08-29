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  4. Андрей КЛИЩУК: «Показали на поле не все, что готовили»
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 20:01 |
172
0

Андрей КЛИЩУК: «Показали на поле не все, что готовили»

Голкипер красно-черных прокомментировал матч против киевлян

29 августа 2023, 20:01 |
172
0
Андрей КЛИЩУК: «Показали на поле не все, что готовили»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук поделился мнениями о выездном матче 5 тура УПЛ против киевской «Оболони» – 0:0.

– Андрей, сегодня потеряли два очка?

«Есть такое. Одна из наших задач – не пропускать голы. С этим сегодня мы справились. Но чтобы выигрывать такие матчи, нужно забивать. Соперник действовал в пять защитников и это немного необычно и неудобно, но мы готовились к такому матчу всю неделю».

– Трудно было сломать насыщенную оборону?

«Знали, как будет действовать «Оболонь». К сожалению, не все удалось в атаке. Показали на поле не все, что готовили. Соперник потом перестроился и мы так и не смогли забить хотя бы гол».

– Возможно, где-то немного недооценили соперника?

«Не считаю так. На каждый матч настраиваемся только на победу: будь то «Шахтер» в соперниках или «Оболонь», любой. Хотим только побеждать и подниматься выше в таблице. Каждый матч должен нас двигать вперед и придавать уверенности».

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Андрей Клищук Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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