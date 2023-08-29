Манчестер Юнайтед может подписать чемпиона мира-2022 всего за 6 миллионов

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании флангового защитника «Лиона» Николаса Тальяфико. Об этом сообщают английские СМИ. Интерес к 30-летему аргентинцу возник из-за травмы Люка Шоу.

«Лион» готов продать чемпиона мира 2022 года за 6 миллионов евро. В то же время, «Манчестер Юнайтед» хотел бы лишь взять Тальяфико в аренду.

Сам аргентинец заинтересован в том, чтобы покинуть «Лион». Нынешним летом он мог вернуться в «Аякс», но этот трансфер сорвался.

Тальяфико перешел в «Лион» лишь летом прошлого года. В сезоне 2022/2023 на его счету 1 гол и 5 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.