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29 августа 2023, 18:55 |
117
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 августа

Важные события во всех видах спорта

29 августа 2023, 18:55 |
117
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Галатасарай – Мольде

Favbet 1.54 – 4.55 – 5.40

22:00 Панатинаикос – Брага

Favbet 2.60 – 3.44 – 2.62

22:00 Янг Бойз – Маккаби Хайфа

Favbet 1.76 – 3.95 – 4.31

ТЕННИС

20:00 Эльза Жакемо – Леся Цуренко

Favbet 3.57 – 1.30

21:30 Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам

Favbet 1.14 – 5.85

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Источник Sport.ua
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