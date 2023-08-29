СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 августа

Во вторник, 29 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Галатасарай – Мольде

1.54 – 4.55 – 5.40

22:00 Панатинаикос – Брага

2.60 – 3.44 – 2.62

22:00 Янг Бойз – Маккаби Хайфа

1.76 – 3.95 – 4.31

ТЕННИС

20:00 Эльза Жакемо – Леся Цуренко

3.57 – 1.30

21:30 Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам

1.14 – 5.85