Другие новости29 августа 2023, 18:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 августа
Важные события во всех видах спорта
29 августа 2023, 18:55 |
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Во вторник, 29 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Галатасарай – Мольде
22:00 Панатинаикос – Брага
22:00 Янг Бойз – Маккаби Хайфа
ТЕННИС
20:00 Эльза Жакемо – Леся Цуренко
21:30 Элина Свитолина – Анна-Лена Фридзам
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