Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не могу объяснить, почему у Шахтера столько удалений»

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен пока не готов сказать, почему на старте нового сезона игроки команды постоянно получают красные карточки.

За четыре тура было зафиксировано уже пять удалений.

«Я не могу фактически объяснить, почему мы получаем красные карточки. Да, мы стараемся действовать агрессивно в обороне. Удаление Гочолейшвили? Гио ошибся, когда отбирал мяч. Поле было влажным и был легко ударить соперника при подкате, — сказал ван Леувен.