Украина. Премьер лига29 августа 2023, 18:49 | Обновлено 29 августа 2023, 18:54
505
2
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не могу объяснить, почему у Шахтера столько удалений»
Уже пять красных карточек
29 августа 2023, 18:49 | Обновлено 29 августа 2023, 18:54
505
2
Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен пока не готов сказать, почему на старте нового сезона игроки команды постоянно получают красные карточки.
За четыре тура было зафиксировано уже пять удалений.
«Я не могу фактически объяснить, почему мы получаем красные карточки. Да, мы стараемся действовать агрессивно в обороне. Удаление Гочолейшвили? Гио ошибся, когда отбирал мяч. Поле было влажным и был легко ударить соперника при подкате, — сказал ван Леувен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 августа 2023, 11:18 11
Украинец остается чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
Футбол | 29 августа 2023, 18:55 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 28.08.2023, 23:07
Футбол | 29.08.2023, 15:24
Футбол | 29.08.2023, 06:35
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
хай твої гравці знимуть корони з белтолковок і опустяться на землю-вся причина їх порушень правил і карток.
Там де раніше був м'яч, уже нога суперника, вони просто не встигають за пересування гравців суперника, та динамікою їх атак. Так би відповів чесний тренер, а не той який перейшов в ШД, та готовий виправдати любі порушення. Для нього вони "легкі" може на ньому попробувати?! Бо остання червона, це просто ужас.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2023, 01:35 1
28.08.2023, 00:37 3
27.08.2023, 18:49 29
28.08.2023, 09:42 6
27.08.2023, 16:56 17
27.08.2023, 23:43 17
28.08.2023, 07:32 2
28.08.2023, 06:25 21