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29 августа 2023, 17:20 | Обновлено 29 августа 2023, 17:36
440
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Ни одна наша команда меня не разочаровала в еврокубках»

Экс-игрок «Карпат» – о падении уровня УПЛ

29 августа 2023, 17:20 | Обновлено 29 августа 2023, 17:36
440
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Ни одна наша команда меня не разочаровала в еврокубках»
YouTube. Михаил Кополовец

Известный в прошлом полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением относительно выступлений украинских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне:

«Меня ни одна команда не разочаровала, потому что я от них ничего не ждал. У нас уровень футбола катастрофически упал из-за войны, тут ничего не поделаешь. Если наши клубы проходят два-три круга в квалификации – это уже сенсация. К сожалению, я ничего не жду от наших команд в Европе».

На данный момент «Ворскла» уже вылетела из континентальных турниров, а еврокубковая осень гарантирована лишь «Шахтеру» и «Заре».

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Михаил Кополовец Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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