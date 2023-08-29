Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Ни одна наша команда меня не разочаровала в еврокубках»
Экс-игрок «Карпат» – о падении уровня УПЛ
Известный в прошлом полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением относительно выступлений украинских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне:
«Меня ни одна команда не разочаровала, потому что я от них ничего не ждал. У нас уровень футбола катастрофически упал из-за войны, тут ничего не поделаешь. Если наши клубы проходят два-три круга в квалификации – это уже сенсация. К сожалению, я ничего не жду от наших команд в Европе».
На данный момент «Ворскла» уже вылетела из континентальных турниров, а еврокубковая осень гарантирована лишь «Шахтеру» и «Заре».
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