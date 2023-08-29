Феликс ждет Барселону, но может оказаться в Аравии

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс все еще хочет играть за «Барселону», но он готов перейти в «Аль-Хиляль», если трансфер сорвется. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Ранее «Аль-Хиляль» уже выходил на Жоау с очень привлекательным предложением, но португалец отказал. Трансферное окно в Аравии закрывается позже, чем в Испании, поэтому Феликс готов пойти в саудовский клуб, если «Барселона» не успеет его подписать.

Понятно одно – в «Атлетико» нападающий не останется. Он отказался от аренды снимаемого в последние годы дома. Мадридцы отчаянно хотят избавиться от Феликса из-за большой зарплаты, поэтому готовы как продать его, так и отдать в аренду.