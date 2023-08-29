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Испания
29 августа 2023, 16:56 | Обновлено 29 августа 2023, 18:34
169
0

Феликс ждет Барселону, но может оказаться в Аравии

Форвард «Атлетико» Мадрид попал в сложную ситуацию

29 августа 2023, 16:56 | Обновлено 29 августа 2023, 18:34
169
0
Феликс ждет Барселону, но может оказаться в Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс все еще хочет играть за «Барселону», но он готов перейти в «Аль-Хиляль», если трансфер сорвется. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Ранее «Аль-Хиляль» уже выходил на Жоау с очень привлекательным предложением, но португалец отказал. Трансферное окно в Аравии закрывается позже, чем в Испании, поэтому Феликс готов пойти в саудовский клуб, если «Барселона» не успеет его подписать.

Понятно одно – в «Атлетико» нападающий не останется. Он отказался от аренды снимаемого в последние годы дома. Мадридцы отчаянно хотят избавиться от Феликса из-за большой зарплаты, поэтому готовы как продать его, так и отдать в аренду.

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Жоау Феликс Барселона Атлетико Мадрид Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Relevo
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