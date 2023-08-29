Вулверхэмптон интересуется одноклубником Цыганкова и Довбика
Сантьяго Буэно может переехать в Англию
Английский «Вулверхэмптон» интересуется центральным защитником испанской «Жироны» Сантьяго Буэно, сообщает журналист Нил Сола.
Клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего уругвайца. Клаусула Буэно, согласно действующему контракту с «Жироной», – 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне в составе «Жироны» Сантьяго Буэно не играл, в прошлом сезоне он сыграл 26 матчей и сделал одну результативную передачу.
🔥🔥 EL BOOM DEL MERCAT:— Nil Solà (@Nilsola10) August 29, 2023
El @GironaFC negocia amb el WOLVERHAMPTON de la PREMIER LEAGUE la venta de SANTI BUENO, que té una clàusula de 25 milions d'euros i que si no hi ha cap novetat posarà rumb a Anglaterra en les properes hores.@QueThiJugues @SERGironaEsport pic.twitter.com/ev8dxHM7dX
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