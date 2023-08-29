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  4. Вулверхэмптон интересуется одноклубником Цыганкова и Довбика
Англия
29 августа 2023, 16:58 |
381
0

Вулверхэмптон интересуется одноклубником Цыганкова и Довбика

Сантьяго Буэно может переехать в Англию

29 августа 2023, 16:58 |
381
0
Вулверхэмптон интересуется одноклубником Цыганкова и Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Буэно

Английский «Вулверхэмптон» интересуется центральным защитником испанской «Жироны» Сантьяго Буэно, сообщает журналист Нил Сола.

Клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего уругвайца. Клаусула Буэно, согласно действующему контракту с «Жироной», – 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Жироны» Сантьяго Буэно не играл, в прошлом сезоне он сыграл 26 матчей и сделал одну результативную передачу.

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трансферы Жирона Вулверхэмптон Сантьяго Буэно трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Twitter
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