Вулверхэмптон интересуется одноклубником Цыганкова и Довбика

Английский «Вулверхэмптон» интересуется центральным защитником испанской «Жироны» Сантьяго Буэно, сообщает журналист Нил Сола.

Клубы ведут переговоры по трансферу 24-летнего уругвайца. Клаусула Буэно, согласно действующему контракту с «Жироной», – 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Жироны» Сантьяго Буэно не играл, в прошлом сезоне он сыграл 26 матчей и сделал одну результативную передачу.