Неприятная тенденция. Лион предложил за игрока краснодара 5 млн евро
Александр Черников может оказаться во Франции
Французский «Лион» предложил 5 миллионов евро за полузащитника «краснодара» Александра Черникова, сообщают российские СМИ.
«краснодар» оценивает 23-летнего полузащитника дороже. Тем не менее, «Лион» не выходит из переговоров, а продолжает общаться с россиянами, чтобы найти компромисс в цене.
Напомним, ранее один европейский клуб уже подписал игрока из российской федерации. Речь идет о трансфере Арсена Захаряна из «динамо» москвы в «Реал Сосьедад». Игрок уже успел дебютировать за команду в Ла Лиге.
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