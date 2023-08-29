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Франция
29 августа 2023, 16:54 | Обновлено 29 августа 2023, 16:55
668
0

Неприятная тенденция. Лион предложил за игрока краснодара 5 млн евро

Александр Черников может оказаться во Франции

29 августа 2023, 16:54 | Обновлено 29 августа 2023, 16:55
668
0
Неприятная тенденция. Лион предложил за игрока краснодара 5 млн евро
Twitter

Французский «Лион» предложил 5 миллионов евро за полузащитника «краснодара» Александра Черникова, сообщают российские СМИ.

«краснодар» оценивает 23-летнего полузащитника дороже. Тем не менее, «Лион» не выходит из переговоров, а продолжает общаться с россиянами, чтобы найти компромисс в цене.

Напомним, ранее один европейский клуб уже подписал игрока из российской федерации. Речь идет о трансфере Арсена Захаряна из «динамо» москвы в «Реал Сосьедад». Игрок уже успел дебютировать за команду в Ла Лиге.

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Лион Краснодар трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат россии по футболу Александр Черников
Источник Sport.ua
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