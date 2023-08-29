Неприятная тенденция. Лион предложил за игрока краснодара 5 млн евро

Французский «Лион» предложил 5 миллионов евро за полузащитника «краснодара» Александра Черникова, сообщают российские СМИ.

«краснодар» оценивает 23-летнего полузащитника дороже. Тем не менее, «Лион» не выходит из переговоров, а продолжает общаться с россиянами, чтобы найти компромисс в цене.

Напомним, ранее один европейский клуб уже подписал игрока из российской федерации. Речь идет о трансфере Арсена Захаряна из «динамо» москвы в «Реал Сосьедад». Игрок уже успел дебютировать за команду в Ла Лиге.