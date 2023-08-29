Кубок лиги Аргентины. Разгромная победа Банфилда, ничья в Тукумане

В Аргентине состоялись два заключительных матча 2-го тура группового этапа Кубка Профессиональной лиги-2023. Оба матча прошли в группе А.

В Ломас де Самора местный «Банфилд» в матче против «Росарио Сентраль» быстро открыл счет — на 13-й минуте Себастьян Соса эффектно забил со штрафного. На исходе получаса гости получили шанс отыграться, но вратарь «Банфилда» Факундо Камбесес справился с ударом Карлоса Кинтаны с пенальти. После перерыва хозяева забили еще дважды. На 70-й минуте еще один красивый гол в матче забил Хуан Альварес, который в окружении четырех защитников смог прокатить мяч мимо вратаря «Росарио» Хорхе Броуна в нижний угол ворот, а вскоре Эмануэль Инсуа выкатил мяч в середину штрафной набегавшему Хесусу Сораире, который только что вышел на замену, под точный удар - 3:0.

Во втором матче «Атлетико Тукуман» и «Институто» из Кордовы завершили матч нулевой ничьей. В конце игры хороший шанс забить был у гостей, когда защита «Тукумана» не заметила подключения из глубины Гастона Лодико, который вышел один на один, но его удар низом в дальний угол вратарь хозяев Томас Маркиори смог перевести на угловой.

Кубок Профессиональной лиги 2023, групповой этап, 2 тур

Группа А

Банфилд (Ломас де Самора) – Росарио Сентраль – 3:0 (1:0)

Голы: С. Соса, 13, Альварес, 70, Сораире, 82.

Атлетико Тукуман – Институто (Кордова) – 0:0 (0:0)