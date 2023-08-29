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  4. Денис БОЙКО: «Я провел фантастическое время в Динамо»
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 15:46 |
888
1

Денис БОЙКО: «Я провел фантастическое время в Динамо»

Голкипер «Полесья» – о своем бывшем клубе

29 августа 2023, 15:46 |
888
1
Денис БОЙКО: «Я провел фантастическое время в Динамо»
ФК Полесье Житомир. Денис Бойко

Голкипер «Полесья» Денис Бойко рассказал о том, как будет настраиваться на матч против своего бывшего клуба, «Динамо» Киев:

«Сейчас я полностью сосредоточен на «Полесье». Для меня это самое главное на сегодняшний день. Все рано или поздно заканчивается, потом начинается новая книга. Начинаются новые моменты в жизни, в карьере. Я провел фантастическое время в «Динамо», я благодарен всем: начиная от руководителей клуба, заканчивая персоналом, людьми, которые помогали мне работать каждый день, чтобы я становился лучше. Я не жалею о том, что произошло. Сейчас у меня новая семья — новый клуб, в котором я отдам все для победы и становления как топ-команды.

Я жду не только матча с «Динамо», я жду каждую новую игру. Это будет правильно и профессионально. «Динамо» — такой же соперник, как и все остальные. Не нужно делать какие-то подтексты, каждый соперник важен. Мы готовимся к каждому матчу отдельно и настраиваемся отдельно. Когда будет игра против «Динамо» — будем настраиваться на этот матч».

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Денис Бойко Динамо Киев Полесье Житомир
Источник Sportarena
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