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Англия
29 августа 2023, 15:50 | Обновлено 29 августа 2023, 15:51
598
0

Пеп Гвардиола может возглавить сборную Англии

Но произойдет это нескоро

29 августа 2023, 15:50 | Обновлено 29 августа 2023, 15:51
598
0
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ведет переговоры с Федерацией футбола Англии по возможному сотрудничеству с 2025 года, сообщает Football Espana.

Испанский специалист хочет покинуть свой нынешний клуб в 2025 году, когда истечет его контракт. Тогда он будет готовить сборную Англии к чемпионату мира в 2026 году. Не исключено, что Пеп покинет Манчестер еще раньше – летом 2024 года.

У Гвардиолы еще нет опыта работы в футболе национальных сборных. В разное время сообщали о возможной работе в сборных Испании и Бразилии, но до конкретики эти слухи не дошли.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити сборная Англии по футболу назначение тренера
Источник Football Espana
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