Пеп Гвардиола может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ведет переговоры с Федерацией футбола Англии по возможному сотрудничеству с 2025 года, сообщает Football Espana.

Испанский специалист хочет покинуть свой нынешний клуб в 2025 году, когда истечет его контракт. Тогда он будет готовить сборную Англии к чемпионату мира в 2026 году. Не исключено, что Пеп покинет Манчестер еще раньше – летом 2024 года.

У Гвардиолы еще нет опыта работы в футболе национальных сборных. В разное время сообщали о возможной работе в сборных Испании и Бразилии, но до конкретики эти слухи не дошли.