Валерий ИВАЩЕНКО: «Стараемся, как курочка – клевать по зернышку»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал ничью с «Кривбассом» на послематчевой пресс-конференции.

– Это Премьер-лига: эмоции, напряжение действительно были. Сегодня – третья игра за восемь дней, серьезный темп. Где-то ребята немного устали, ведь не хватает времени на полноценный отдых. Ничего, будем двигаться дальше и привыкать к этому ритму.

– В предыдущем туре вы победили «Днепр-1» – представителя Украины в еврокубках. Добавило ли это уверенности вашей команде?

– Любая победа – положительные эмоции. Тем более, это был наш первый выигрыш в новом сезоне. Ребят это взбодрило, но после подобных матчей часто наступает определенный спад. Наш тренерский штаб этого опасался. Но против «Кривбасса» футболисты вышли и продемонстрировали бойцовский характер. Игра была из серии «кто первый забьет – тот победит».

– Прошло пять туров. Насколько игра и результаты «Оболони» оправдывают ваши ожидания?

– Мы – дебютанты лиги. Понемногу набираем очки. Как только вышли, то проговорили: наши ребята молодые, они только начинают делать первые шаги в УПЛ. Надо притереться к этому ритму, динамике. Стараемся, как та курочка – клевать по зернышку. Набираем зачетные баллы – и это очень важно с точки зрения психологии. Думаю, если эмоциональный фон будет хорошим – ребята сами почувствуют, что могут двигаться еще дальше. Но нам предстоит еще много тяжелого труда.

– Поздравляю с непростым одним очком против очень серьезного противника! Какой была установка на этот поединок? Что ребятам удалось выполнить, а что – нет? И довольны ли результатом непосредственно вы?

– Учитывая все напряжение, мы довольны тем, что заработали этот балл. Вы правильно отметили: «Кривбасс» – непростой соперник. Он это доказал в прошлом матче с «Шахтером», против которого играл на уровне. Тем более Юрия Николаевича я знаю очень давно – еще по Запорожью. Знаю его методы, как он работает. У Вернидуба – хорошая и классная команда.

Мы имели хорошие моменты, чтобы забить. К сожалению, пока не хватает мастерства в завершающей стадии. Результат меня в целом устраивает. В сегодняшнем матче местами нам удавалось не все. Тренер никогда не может быть доволен: выиграли или уступили – всегда есть ошибки, на которые надо обратить внимание, чтобы исправить.