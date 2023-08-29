ОФИЦИАЛЬНО. Тимоти Кастань перешел в Фулхэм
Защитник «Лестера» не захотел играть в Чемпионшипе
Бельгийский правый защитник Тимоти Кастань официально перешел из «Лестера» в лондонский «Фулхэм».
Сумма трансфера составит около 18 миллионов евро, а сам игрок подпишет с клубом пятилетний контракт.
27-летний Тимоти Кастань присоединился к «Лестеру» в сентябре 2020 года. Тогда «лисы» заплатили «Аталанте» 20 миллионов евро. За 3 сезона бельгиец отыграл за английский клуб 112 матчей, забив 5 голов и отдав 8 ассистов. Вместе с «Лестером» он играл в еврокубках и выиграл Кубок Англии сезона 2020/21.
Welcome to Fulham, @CastagneTim! ✍️— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 29, 2023
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