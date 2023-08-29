ОФИЦИАЛЬНО. Тимоти Кастань перешел в Фулхэм

Бельгийский правый защитник Тимоти Кастань официально перешел из «Лестера» в лондонский «Фулхэм».

Сумма трансфера составит около 18 миллионов евро, а сам игрок подпишет с клубом пятилетний контракт.

27-летний Тимоти Кастань присоединился к «Лестеру» в сентябре 2020 года. Тогда «лисы» заплатили «Аталанте» 20 миллионов евро. За 3 сезона бельгиец отыграл за английский клуб 112 матчей, забив 5 голов и отдав 8 ассистов. Вместе с «Лестером» он играл в еврокубках и выиграл Кубок Англии сезона 2020/21.