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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тимоти Кастань перешел в Фулхэм
Англия
29 августа 2023, 13:00 |
326
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тимоти Кастань перешел в Фулхэм

Защитник «Лестера» не захотел играть в Чемпионшипе

29 августа 2023, 13:00 |
326
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тимоти Кастань перешел в Фулхэм
ФК Фулхэм. Тимоти Кастань

Бельгийский правый защитник Тимоти Кастань официально перешел из «Лестера» в лондонский «Фулхэм».

Сумма трансфера составит около 18 миллионов евро, а сам игрок подпишет с клубом пятилетний контракт.

27-летний Тимоти Кастань присоединился к «Лестеру» в сентябре 2020 года. Тогда «лисы» заплатили «Аталанте» 20 миллионов евро. За 3 сезона бельгиец отыграл за английский клуб 112 матчей, забив 5 голов и отдав 8 ассистов. Вместе с «Лестером» он играл в еврокубках и выиграл Кубок Англии сезона 2020/21.

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Тимоти Кастань Лестер Фулхэм трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Фулхэм
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