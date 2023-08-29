Стала известна сумма, которую предлагают Ливерпулю за Салаха

Саудовский «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» 162 миллиона долларов за Мохамеда Салаха. Эта сумма будет состоять из 108 гарантированных миллионов и еще 54 миллионов не самых легких бонусов. Но у «Ливерпуля» нет желания продавать своего лидера.

Если трансфер состоится, то он побьет рекорд Аравии, который установил Неймар, когда «Аль-Хиляль» приобрел его за 97 миллионов долларов. Звездный египтянин – настоящая легенда в мусульманских странах, поэтому за его переезд в Саудовскую Аравию шейхи готовы заплатить много.

В этом сезоне Мохамед Салах отыграл уже 3 матча в АПЛ, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.