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  4. Стала известна сумма, которую предлагают Ливерпулю за Салаха
Англия
29 августа 2023, 12:43 |
1470
0

Стала известна сумма, которую предлагают Ливерпулю за Салаха

«Аль-Иттихад» настроен очень серьезно

29 августа 2023, 12:43 |
1470
0
Стала известна сумма, которую предлагают Ливерпулю за Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Саудовский «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» 162 миллиона долларов за Мохамеда Салаха. Эта сумма будет состоять из 108 гарантированных миллионов и еще 54 миллионов не самых легких бонусов. Но у «Ливерпуля» нет желания продавать своего лидера.

Если трансфер состоится, то он побьет рекорд Аравии, который установил Неймар, когда «Аль-Хиляль» приобрел его за 97 миллионов долларов. Звездный египтянин – настоящая легенда в мусульманских странах, поэтому за его переезд в Саудовскую Аравию шейхи готовы заплатить много.

В этом сезоне Мохамед Салах отыграл уже 3 матча в АПЛ, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

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Мохамед Салах Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы трансферы АПЛ
Источник CBS Sports
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