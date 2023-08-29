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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 12:26 | Обновлено 29 августа 2023, 12:40
453
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Президент Хуста о разгромном поражении: «Я продолжаю доверять Цыткину»

В 5 туре перволигового первенства Украины «Прикарпатье» сокрушило «Хуст» (7:0).

29 августа 2023, 12:26 | Обновлено 29 августа 2023, 12:40
453
0
Президент Хуста о разгромном поражении: «Я продолжаю доверять Цыткину»

Президент ФК «Хуст» Михаил Мадярчик в комментарии Sport.ua рассказал о причинах провала закарпатцев в Ивано-Франковске и не дойдет ли дело до оргвыводов.

- Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пожалуй, и в «Хусте» в последнее время по разным причинам не обходилось без сбоев. В частности, перед поединком с «Прикарпатьем» решили расстаться с тремя футболистами, которые были на ведущих ролях. Скорее всего, в Ивано-Франковске их не хватало, но ничего страшного, переживем. Тем более что «Хуст» всегда славился сплоченностью, бойцовскими качествами. Вчера команда часто ошибалась в простых ситуациях, чем соперник и воспользовался.

Теперь относительно главного тренера Владимира Цыткина. Да, 0:7 – это больно, однако, поверьте, «Хуст» станет после этого только сильнее, да и не забывайте, что дорогу преодолеет только идущий. Вот почему я продолжаю полностью доверять Владимиру Цыткину, это профессионал, который все скрупулезно проанализирует и сделает правильные выводы. Помнится, еще когда «Хуст» выступал во Второй лиге, то многие специалисты нас недооценивали. И прогадали. Убежден, что и в новом сезоне «Хуст» справится с поставленной задачей: удержаться в Первом дивизионе.

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инсайд Хуст Владимир Цыткин
Источник Sport.ua
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