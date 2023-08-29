Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника Тоттенхэма
Пьер-Эмиль Хойбьерг заинтересовал «красных дьяволов»
«Манчестер Юнайтед» интересуется датским полузащитником лондонского «Тоттенхэма» Пьером-Эмилем Хойбьергом.
Ситуация игрока в его нынешнем клубе печальная, ведь новый тренер «шпор» Ангелос Постекоглу видит основной пару Биссума – Сарр, так что Пьеру приходится быть лишь опцией для ротации. В этом сезоне на счету опорника всего 44 минуты в АПЛ.
Действующий главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг уже пересекался с Хойбьергом в 2013 году, когда они оба были в «Баварии»: датчанин в качестве игрока, а голландец в качестве помощника Пепа Гвардиолы.
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