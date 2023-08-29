Команда Нагорняка рассталась с нападающим

В понедельник, 28августа, «Эпицентр» из Каменца-Подольского со счетом 2:3 уступил дома тернопольской «Ниве» в матче 5-го тура Первой лиги. По окончании встречи наставник хозяев Сергей Нагорняк посетовал на накопившуюся у игроков усталось и отсутствие травмированных.

А еще: с одним футболистом, как стало известно Sport.ua, в преддверии матча был разорван контракт по обоюдному согласию сторон. Ряды «Эпицентра» покинул рослый (193 см) нападающий Руслан Буряк, который был самым высоким игроком команды.

24-летний футболист в нынешнем сезоне успел провести 2 матча в чемпионате и 3 поединка — в Кубке Украины. Еще 21 матч и 2 гола Буряк записал на свой счет в минувшем сезоне Первой лиги.

После пяти туров чемпионата Первой лиги «Эпицентр» с 8 очками занимает пятое место в группе А. 2 сентября команда сыграет во Львове с лидером турнира — «Карпатами». Начало матча — в 13:00.