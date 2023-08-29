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Украина. Первая лига
29 августа 2023, 12:00 | Обновлено 29 августа 2023, 12:14
285
0

Команда Нагорняка рассталась с нападающим

«Эпицентр» завершил сотрудничество с самым высоким игроком команды

29 августа 2023, 12:00 | Обновлено 29 августа 2023, 12:14
285
0
Команда Нагорняка рассталась с нападающим
ФК Эпицентр. Руслан Буряк (с мячом)

В понедельник, 28августа, «Эпицентр» из Каменца-Подольского со счетом 2:3 уступил дома тернопольской «Ниве» в матче 5-го тура Первой лиги. По окончании встречи наставник хозяев Сергей Нагорняк посетовал на накопившуюся у игроков усталось и отсутствие травмированных.

А еще: с одним футболистом, как стало известно Sport.ua, в преддверии матча был разорван контракт по обоюдному согласию сторон. Ряды «Эпицентра» покинул рослый (193 см) нападающий Руслан Буряк, который был самым высоким игроком команды.

24-летний футболист в нынешнем сезоне успел провести 2 матча в чемпионате и 3 поединка — в Кубке Украины. Еще 21 матч и 2 гола Буряк записал на свой счет в минувшем сезоне Первой лиги.

После пяти туров чемпионата Первой лиги «Эпицентр» с 8 очками занимает пятое место в группе А. 2 сентября команда сыграет во Львове с лидером турнира — «Карпатами». Начало матча — в 13:00.

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Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Руслан Буряк Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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