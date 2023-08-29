Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 5-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 4-й раз подряд берет верх над «Колосом» (мячи 11-2), а в гостях – 3-й (мячи 8-2).

Общая голевая серия горняков достигает 34-х матчей, а на чужих полях – 23-х.

Георгий Гочолейшвили зарабатывает рекордную 100-ю красную карточку оранжево-черных в украинских чемпионатах.

«Колос» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию во встречах с «Шахтером» (1 ничья и 9 поражений).

Ковалевцы обходятся без ничьих в родных стенах 13 игр кряду (+5-8).

Подопечные Ярослава Вишняка проводят 40-й безголевой матч в элитном дивизионе.

Егор Назарина прерывает сухую домашнюю серию «Колоса» – на 294-й минуте.

Команды Владимира Шарана подписывают 90-ю мировую во всех турнирах (ЧУ – 75, КУ – 10, ЕК – 5).

«Заря» завершает свою безничейную серию на чужих полях, которая составила 9 игр (+6-3). Последний раз луганчане делили очки с хозяевами 13 ноября 2022 года – 2:2 с «Шахтером».

Дмитрий Юсов на 416-й минуте прерывает «рекордную» гостевую безголевую серию «Металлиста 1925».

ЛНЗ терпит 3-е поражение подряд, как в общем (мячи 1-5), так и на своем поле (мячи 1-5).

10-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Юрий Дудник (+3=1-6, 8-14).

«Ворскла» 3-й раз подряд берет верх над «Черноморцем» (мячи 5-2).

Безничейная серия полтавчан достигает 11 игр (+7-4), а одесситов – 15 (+8-7).

Руслан Степанюк становится автором 30-го гола бело-зеленых в домашних баталиях с «моряками».

250-й матч в карьере проводит Александр Скляр (ЧУ – 212, КУ – 24, ЕК – 14).

«Полесье» празднует первую крупную викторию в элитном дивизионе.

Житомиряне с 3-й попытки впервые не пропускают в гостях.

Филипп Будковский забивает «Александрии» в рядах третьего клуба. Ранее по разу он по разу поражал ворота черно-желто-зеленых в составе «Зари» и «Десны».

«Александрия» терпит 50-е поражение на своем поле.

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Георгий Судаков («Шахтер»), 1-й – Ираклий Азаров («Шахтер»), Дада («Черноморец»), Кэтэлин Кукош («Колос»), Жан-Морель Поэ («Кривбасс»), Олег Тарасенко (ЛНЗ) и Мануэль Эрнандес («Александрия»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владислав Вакула («Черноморец»), в 4-м – Денис Кузык («Кривбасс»), в 3-м – Виктор Корниенко («Ворскла»), во 2-м – Ранжел («Колос»).

40-й мяч в УПЛ забивает Филипп Будковский, 25-й – Руслан Степанюк, 10-й – Алексей Кащук и Александр Назаренко.

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Егор Назарина («Шахтер»), во 2-й – Викентий Волошин («Заря») и Александр Назаренко («Полесье»).

2-й пенальти из 2-х реализовывает Вадим Витенчук.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Георгий Гочолейшвили (в 18-й игре).

130-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Мукачево Ярослав Козык, 1-й – харьковчанин Александр Афанасьев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ