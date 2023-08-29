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US Open
29 августа 2023, 11:16 | Обновлено 29 августа 2023, 11:31
562
0

Коко Гофф раскритиковала судейство на US Open

Американская теннисистка недовольна организацией мейджора

29 августа 2023, 11:16 | Обновлено 29 августа 2023, 11:31
562
0
Коко Гофф раскритиковала судейство на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

19-летняя Коко Гофф обрушилась с критикой на судейство на Открытом чемпионате США во время ее матча первого круга с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд.

Шестая ракетка мира победила в трех сетах (3:6, 6:2, 6:4). Зигемунд дважды получила предупреждение за медленную игру. Гофф осталась недовольна тем, что судья матча была не способна обеспечить соблюдение правил ее соперницей.

«Я чувствовала, что правила нарушаются. Вот почему многие игроки злятся, когда фиксируются нарушения времени, потому что один судья пропускает их, а другой более строго следит за временем. Я думаю, что теннис должен быть более строгим в отношении правил для всех, независимо от ситуации. Я изо всех сил старалась не позволять эмоциям взять над собой верх.

Это был тяжелый матч, я показывала не лучший теннис. Лора непростой противник. Она борется до конца, и это то, что она сделала сегодня. Мне удалось преодолеть множество невзгод, поэтому я довольна тем, как мне удалось пройти через это», – заявила Гофф.

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Источник WTA
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