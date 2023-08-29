Аль-Иттихад и Аль-Хиляль одержали убедительные победы

28 августа прошли 4 поединка 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Футбольный клуб Абха на своем поле оказался сильнее Аль-Фейха, а Аль-Раед разгромил Аль-Рияд с убедительным счетом 3:0.

Одни из главных фаворитов чемпионата тоже завоевали свои три очка. «Аль-Иттихад» удачно съездил в гости к Аль-Вахда, три сухих мяча за гостей забивали Ромариньо, Жота и Коронадо.

Аль-Хиляль одержал убедительную домашнюю победу против Аль-Иттифака, за хозяев отличились Аль-Давсари и Малком, забивший уже второй мяч на старте чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии 4-й тур, 28 августа

Абха – Аль-Фейха – 2:1

Голы: Токо Экамби, 36, Джабер, 63 – Сакала, 87.

Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Ромариньо, 63, Жота, 67, Коронадо, 73

Аль-Раед – Аль-Рияд – 3:0

Голы: Фузаир, 18, 45+2, Саюд, 68

Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 2:0

Голы: Малком, 24, Аль-Давсари, 41.