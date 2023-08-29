Аль-Иттихад и Аль-Хиляль одержали убедительные победы
Сегодня было сыграно 4 матча очередного тура
28 августа прошли 4 поединка 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Футбольный клуб Абха на своем поле оказался сильнее Аль-Фейха, а Аль-Раед разгромил Аль-Рияд с убедительным счетом 3:0.
Одни из главных фаворитов чемпионата тоже завоевали свои три очка. «Аль-Иттихад» удачно съездил в гости к Аль-Вахда, три сухих мяча за гостей забивали Ромариньо, Жота и Коронадо.
Аль-Хиляль одержал убедительную домашнюю победу против Аль-Иттифака, за хозяев отличились Аль-Давсари и Малком, забивший уже второй мяч на старте чемпионата.
Чемпионат Саудовской Аравии 4-й тур, 28 августа
Абха – Аль-Фейха – 2:1
Голы: Токо Экамби, 36, Джабер, 63 – Сакала, 87.
Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 0:3
Голы: Ромариньо, 63, Жота, 67, Коронадо, 73
Аль-Раед – Аль-Рияд – 3:0
Голы: Фузаир, 18, 45+2, Саюд, 68
Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 2:0
Голы: Малком, 24, Аль-Давсари, 41.
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