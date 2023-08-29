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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
28.08.2023 18:00 – FT 2 : 1
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
29 августа 2023, 00:40 | Обновлено 29 августа 2023, 01:29
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0

Аль-Иттихад и Аль-Хиляль одержали убедительные победы

Сегодня было сыграно 4 матча очередного тура

29 августа 2023, 00:40 | Обновлено 29 августа 2023, 01:29
160
0
Аль-Иттихад и Аль-Хиляль одержали убедительные победы
Аль-Хиляль. Малком.

28 августа прошли 4 поединка 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Футбольный клуб Абха на своем поле оказался сильнее Аль-Фейха, а Аль-Раед разгромил Аль-Рияд с убедительным счетом 3:0.

Одни из главных фаворитов чемпионата тоже завоевали свои три очка. «Аль-Иттихад» удачно съездил в гости к Аль-Вахда, три сухих мяча за гостей забивали Ромариньо, Жота и Коронадо.

Аль-Хиляль одержал убедительную домашнюю победу против Аль-Иттифака, за хозяев отличились Аль-Давсари и Малком, забивший уже второй мяч на старте чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии 4-й тур, 28 августа

Абха – Аль-Фейха – 2:1
Голы: Токо Экамби, 36, Джабер, 63 – Сакала, 87.

Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 0:3
Голы: Ромариньо, 63, Жота, 67, Коронадо, 73

Аль-Раед – Аль-Рияд – 3:0
Голы: Фузаир, 18, 45+2, Саюд, 68

Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 2:0
Голы: Малком, 24, Аль-Давсари, 41.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Аль-Иттифак Аль-Фейха Аль-Раед Аль-Хиляль Малком Диогу Жота Абха Аль-Вахда Мекка Аль-Рияд Ромариньо Салим аль-Давсари Карл Токо-Экамби
Источник Sport.ua
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