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Англия
28 августа 2023, 23:31 |
458
0

Юрген Клопп установил рекорд АПЛ

Немецкий специалист выиграл у Хау в 11-й раз подряд

28 августа 2023, 23:31 |
458
0
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Goal.com. Юрген Клопп.

В матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» (2:1).

Главный тренер английского «Ливерпуля» 56-летний Юрген Клопп выиграл 11 матч подряд в противостоянии с командами главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау. Это самая длинная серия побед одного тренера над другим за всю историю турнира, сообщает Opta.

Ранее 45-летний Эдди Хау тренировал английские «Борнмут» и «Бернли». Наивысшем достижением тренера является 4-место в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги и выход в финал Кубка английской лиги.

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Юрген Клопп Эдди Хау Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Ньюкасл - Ливерпуль
Источник The Analyst
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