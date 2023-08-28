Юрген Клопп установил рекорд АПЛ

В матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» (2:1).

Главный тренер английского «Ливерпуля» 56-летний Юрген Клопп выиграл 11 матч подряд в противостоянии с командами главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау. Это самая длинная серия побед одного тренера над другим за всю историю турнира, сообщает Opta.

Ранее 45-летний Эдди Хау тренировал английские «Борнмут» и «Бернли». Наивысшем достижением тренера является 4-место в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги и выход в финал Кубка английской лиги.