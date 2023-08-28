Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Немецкий специалист выиграл у Хау в 11-й раз подряд
В матче 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» (2:1).
Главный тренер английского «Ливерпуля» 56-летний Юрген Клопп выиграл 11 матч подряд в противостоянии с командами главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау. Это самая длинная серия побед одного тренера над другим за всю историю турнира, сообщает Opta.
Ранее 45-летний Эдди Хау тренировал английские «Борнмут» и «Бернли». Наивысшем достижением тренера является 4-место в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги и выход в финал Кубка английской лиги.
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