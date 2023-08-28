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US Open
28 августа 2023, 23:05 | Обновлено 28 августа 2023, 23:52
419
0

Карбальес Баэна выбил четвертого сеяного в первом круге US Open

Хольгер Руне завершил борьбу за трофей на ранней стадии

28 августа 2023, 23:05 | Обновлено 28 августа 2023, 23:52
419
0
Карбальес Баэна выбил четвертого сеяного в первом круге US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Хольгер Руне из Дании досрочно завершил борьбу на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

В стартовом матче четвертый сеяный уступил Роберто Карбальесу Баэне из Испании (№63 ATP).

US Open. Первый круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:2

Для Роберто это была первая в карьере победа над теннисистом из топ-5 мирового рейтинга.

В следующем раунде Карбальес Баэна сыграет против Аслана Карацева или Иржи Легечки.

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Хольгер Руне Роберто Карбальес Баэна US Open 2023
Источник Sport.ua
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