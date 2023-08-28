US Open28 августа 2023, 23:05 | Обновлено 28 августа 2023, 23:52
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Карбальес Баэна выбил четвертого сеяного в первом круге US Open
Хольгер Руне завершил борьбу за трофей на ранней стадии
28 августа 2023, 23:05 | Обновлено 28 августа 2023, 23:52
419
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Хольгер Руне из Дании досрочно завершил борьбу на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.
В стартовом матче четвертый сеяный уступил Роберто Карбальесу Баэне из Испании (№63 ATP).
US Open. Первый круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:2
Для Роберто это была первая в карьере победа над теннисистом из топ-5 мирового рейтинга.
В следующем раунде Карбальес Баэна сыграет против Аслана Карацева или Иржи Легечки.
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