ХАВИ: «Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей из-за Барселоны»

43-летний главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги матча 3-го тура Ла Лиги, в котором его команда со счётом 4:3 на выезде обыграли «Вильярреал». По ходу встречи «Барселона» сперва вела со счётом 2:0, затем уступала 2:3, но в итоге сумела отыграться и одержать победу.

«Матч получился сумасшедшим из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были большие проблемы. Однако против «Вильярреала» всегда нелегко играть на выезде», — сообщает Хави.

После победы в матче с «Вильярреалом» «Барселона» смогла подняться на третью строчку в таблице чемпионата Испании.