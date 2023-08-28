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  4. ХАВИ: «Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей из-за Барселоны»
Испания
28 августа 2023, 22:41 |
336
0

ХАВИ: «Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей из-за Барселоны»

Испанский специалист оценил игру своей команды

28 августа 2023, 22:41 |
336
0
ХАВИ: «Игра с Вильярреалом получилась сумасшедшей из-за Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

43-летний главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги матча 3-го тура Ла Лиги, в котором его команда со счётом 4:3 на выезде обыграли «Вильярреал». По ходу встречи «Барселона» сперва вела со счётом 2:0, затем уступала 2:3, но в итоге сумела отыграться и одержать победу.

«Матч получился сумасшедшим из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были большие проблемы. Однако против «Вильярреала» всегда нелегко играть на выезде», — сообщает Хави.

После победы в матче с «Вильярреалом» «Барселона» смогла подняться на третью строчку в таблице чемпионата Испании.

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Хави Барселона Вильярреал Вильярреал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Football Espana
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