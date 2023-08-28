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  4. Роман ЛОКТИОНОВ: «Ничто не предвещало такого разгрома»
Украина. Первая лига
28 августа 2023, 21:55 |
415
0

Роман ЛОКТИОНОВ: «Ничто не предвещало такого разгрома»

О разгроме команды

28 августа 2023, 21:55 |
415
0
Роман ЛОКТИОНОВ: «Ничто не предвещало такого разгрома»

В 5 туре перволигового первенства Украины в дерби в Кременчуге местный «Кремень» был разбит СК «Полтавой» (0:6).

Главный тренер «Кременя» Роман Локтионов в комментарии Sport.ua рассказал, какие факторы привели к такому печальному результату его команды:

– Ничто не предвещало такого разгрома. Даже пропущенный в дебюте гл. Но к вспышке активности со стороны гостей в начале второго тайма мои подопечные оказались не готовы. Пропустили три мяча подряд и вопрос о победителе можно было снять с повестки дня.
Такой провал можно объяснить тем, что у нас молодая команда, игрокам еще не хватает опыта и умения держать удар. К счастью, кредит доверия клубного руководства к тренерскому штабу не исчерпан. До оргвыводов дело не дошло – мы продолжаем работать.

Сейчас главное тщательно проанализировать допущенные ошибки, чтобы не наступать на те же грабли. Тем более, что уже 2 сентября «Кременю» в гостях встречаться с соседом по турнирной таблице – «Черниговом» и, как говорят в таких случаях, на кону будет сразу шесть очков.

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инсайд Роман Локтионов Кремень Кременчуг
Источник Sport.ua
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