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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 21:43 | Обновлено 28 августа 2023, 22:05
256
0

Минай близок к подписанию защитника, который покинул Александрию

Александр Мельник в ближайшее время сменит команду в УПЛ

28 августа 2023, 21:43 | Обновлено 28 августа 2023, 22:05
256
0
Минай близок к подписанию защитника, который покинул Александрию
ФК Александрия. Александр Мельник

Клуб УПЛ «Минай» близок к подписанию экс-защитника «Александрии» Александра Мельника, сообщает футбольный журналист Игорь Семйон.

Несколько дней назад «Александрия» на официальном уровне объявила о завершении сотрудничества с Александром Мельником. В настоящее время защитник очень близок к подписанию контракта с «Минаем».

Процесс переговоров находится на продвинутой стадии. Если все сложится, это будет полноценное сотрудничество, а не аренда, на правах которой Мельник уже играл за «Минай» раньше.

В составе основной команды «Александрии» Мельник дебютировал 29 сентября 2019 года в матче 1/16 Кубка Украины против вышгородского «Диназа». За основу «Александрии» он провел 19 матчей в чемпионате и 4 матча в Кубке Украины.

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Минай Александрия Александр Мельник трансферы УПЛ трансферы Игорь Семйон
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