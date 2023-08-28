Минай близок к подписанию защитника, который покинул Александрию

Клуб УПЛ «Минай» близок к подписанию экс-защитника «Александрии» Александра Мельника, сообщает футбольный журналист Игорь Семйон.

Несколько дней назад «Александрия» на официальном уровне объявила о завершении сотрудничества с Александром Мельником. В настоящее время защитник очень близок к подписанию контракта с «Минаем».

Процесс переговоров находится на продвинутой стадии. Если все сложится, это будет полноценное сотрудничество, а не аренда, на правах которой Мельник уже играл за «Минай» раньше.

В составе основной команды «Александрии» Мельник дебютировал 29 сентября 2019 года в матче 1/16 Кубка Украины против вышгородского «Диназа». За основу «Александрии» он провел 19 матчей в чемпионате и 4 матча в Кубке Украины.