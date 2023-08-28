Источник: Кабаев мог перейти в Черноморец, но решил остаться в Динамо

Хавбек Владислав Кабаев мог перейти в «Черноморец» на правах аренды, но игрок остается в «Динамо».

О возможном несостоявшемся летнем трансфере сообщил футбольный журналист Владимир Зверов.

Причиной отсутствия игрока в последних матчах команды является мышечная травма.

27-летний Кабаев в общей сложности за «Динамо» с 2022 года провел 21 матч УПЛ и 7 матчей еврокубков, голами не отмечался.