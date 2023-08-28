Украина. Премьер лига28 августа 2023, 22:03 | Обновлено 28 августа 2023, 22:21
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Источник: Кабаев мог перейти в Черноморец, но решил остаться в Динамо
Причиной отсутствия игрока в последних матчах является мышечная травма
28 августа 2023, 22:03 | Обновлено 28 августа 2023, 22:21
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3
Хавбек Владислав Кабаев мог перейти в «Черноморец» на правах аренды, но игрок остается в «Динамо».
О возможном несостоявшемся летнем трансфере сообщил футбольный журналист Владимир Зверов.
Причиной отсутствия игрока в последних матчах команды является мышечная травма.
27-летний Кабаев в общей сложности за «Динамо» с 2022 года провел 21 матч УПЛ и 7 матчей еврокубков, голами не отмечался.
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Комментарии 3
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ЧО нужен Хобленко
З собою забери Сидорчука
а я уж было понадеялся, что Луческу что то понял относительно Кабаева
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