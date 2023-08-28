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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 22:03 | Обновлено 28 августа 2023, 22:21
270
3

Источник: Кабаев мог перейти в Черноморец, но решил остаться в Динамо

Причиной отсутствия игрока в последних матчах является мышечная травма

28 августа 2023, 22:03 | Обновлено 28 августа 2023, 22:21
270
3
Источник: Кабаев мог перейти в Черноморец, но решил остаться в Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Хавбек Владислав Кабаев мог перейти в «Черноморец» на правах аренды, но игрок остается в «Динамо».

О возможном несостоявшемся летнем трансфере сообщил футбольный журналист Владимир Зверов.

Причиной отсутствия игрока в последних матчах команды является мышечная травма.

27-летний Кабаев в общей сложности за «Динамо» с 2022 года провел 21 матч УПЛ и 7 матчей еврокубков, голами не отмечался.

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Владислав Кабаев Черноморец Одесса Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Владимир Зверов
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 3
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Александр Белогубко
ЧО нужен Хобленко 
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0
Перець
З собою забери Сидорчука 
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0
Gargantua
а я уж было понадеялся, что Луческу что то понял относительно Кабаева
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0
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