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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Мы обязаны были брать очки»
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 20:30 |
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2

Ярослав ВИШНЯК: «Мы обязаны были брать очки»

Главный тренер «Колоса» дал комментарий после матча с «Шахтером»

28 августа 2023, 20:30 |
301
2
Ярослав ВИШНЯК: «Мы обязаны были брать очки»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в игре против «Шахтера» (0:2):

«Впечатления от матча негативные. Я считаю, что по такой игре - то, как она складывалась из-за удаления у «Шахтера», мы могли брать очки, и мы обязаны были брать очки. Хотя бы ничью, это на мой взгляд.

Простыми словами класс «Шахтера» выше, они создали моменты, которые реализовали. А дальше играли по счету. Класс игроков группы атаки соперника оказался выше, чем класс группы игроков «Колоса».

Мы постоянно ищем игроков, которые могут усилить нашу команду. Но у нас и так большие изменения. В межсезонье десять игроков нас покинули, восемь новичков - достаточно существенно изменился состав. И мы продолжаем поиск игроков, которые могут усилить группу атаки. Не хочется это все озвучивать, ведь много трансферов срывается в последний момент. Из-за войны в Украине игроки начинают сомневаться, хотя дают предварительное согласие. Чем ближе к подписанию контракта, тем чаще срываются сделки. У нас уже такое было не один раз. Мы надеемся, что нам удастся подписать одного-двух игроков до закрытия трансферного окна. Но гарантировать это никто не может, и это не всегда от нас зависит».

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Колос - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Колос Ковалевка
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Комментарии 2
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20052011
Ну, посмотришь на этого, так сказать тренера, правда, хочется обнять и плакать! Ужас!
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